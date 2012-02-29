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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 14:11 BJT

〔标题新闻〕美国截断伊朗躲避国际制裁汇回外币油款的主要管道,目标为迪拜一家银行--WSJ

WSJ是美国华尔街日报的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB7510]

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