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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 14:04 BJT

〔印度数据〕12月当季GDP较上年同期增长6.1%,增速为11个季度来最低

路透新德里2月29日电---周三公布的政府数据显示,印度经济在12月当季较上年同期增长6.1%,增幅低於预期.

这是11个季度以来最低的经济增速.路透调查显示,分析师此前平均预估当季经济增长6.4%.

印度统计部门此前表示,在截至3月的财年印度经济料增长6.9%,过去两个财年的增速达到8.4%.

数据显示,12月当季制造业较上年同期增长0.4%,农业产出增长2.7%.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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