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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 14:18 BJT

(重发)〔韩国股市〕上扬1.3%创七个月最高收位,造船类股领涨

(重发已补上标题遗漏字)

路透首尔2月29日电---韩国股市周三创下七个月收盘最高位,追随隔夜美股涨势,且大型股全线上扬.1月工业生产数据优於预期,提振此间人气.

造船类股引领升势,大宇造船(042660.KS)扬升飙升5.12%,现代重工(009540.KS)涨1.95%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收高1.33%至2,030.25点,创2011年8月3日以来最高收位.(完)

--编译 艾茂林;审校 王洋

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