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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 14:24 BJT

〔日本股市〕未能守在9,800点关口之上,但创1991年来最佳2月表现

路透东京2月29日电---日股日经指数周三未能持於9,800点上方,回吐涨幅且几近收平,因投资者在欧洲央行(ECB)周三稍晚进行流动性操作前了结获利,不过该股指创下二十年来最佳2月表现.

日经指数.N225收涨0.1%,报9,723.24点,本月上涨逾10%.东证股价指数.TOPX收跌0.3%,报835.96点.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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