版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 14:24 BJT

〔标题新闻〕马来西亚2月棕榈油出口较上月减少9.5%至1,170,698吨--船货调查机构SGS

注:船货调查机构SGS(Societe Generale de Surveillance).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8DR5F2]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐