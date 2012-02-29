〔路透基点〕江西赣粤高速公路寻求50亿元人民币项目融资贷款--RLPC

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透香港2月29日电---汤森路透旗下基点报导,在上海上市的江西赣粤高速公路股份有限公司周三宣布,正寻求50亿元人民币的银团贷款,以为两个高速路建设项目融资.
公司表示,所筹资金将用於南昌-樟树段和南昌-九江段两处高速路的扩建项目.
根据公司2011年财报,南昌-樟树高速路项目估计需耗资58亿元人民币,南昌-九江段高速路项目则需耗资8.163亿元人民币.
当地银行业的消息人士称,他们尚未获悉该公司提出任何贷款融资需求.
一家主要中资银行的消息人士称,由於流动性依然紧张,其所在银行对於基础建设项目没有足够的信贷额度.
赣粤高速在年报中表示,在信贷紧缩的环境下,贷款定价持续攀升,由於管理成本上升且公司负债巨大,财务风险可能增加.
公司估计,短期内的公路收费所得恐怕不足以抵消两处项目扩建所带来的成本上升,由此带来投资风险.
与此同时,公司宣布2012年可能需要寻求多达100亿元人民币的贷款,用於项目融资,运营资本和杠杆借贷需求.除了银团贷款,公司还寻求其它融资手段,比如债券,双边贷款和财务租赁等.
赣粤高速曾在今年1月获得45亿元人民币的23年贷款,用於奉新-铜鼓高速公路建设项目.中国国家开发银行担任委托主办行.其它参贷行还包括:中国农业银行江西分行、交通银行江西分行和中国邮政储蓄银行.该笔贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.
根据公司2011年财报,奉新-铜鼓高速公路建设项目还需进一步获得42.75亿元人民币的投资.(完)
--编译 高琦; 审校 白云
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。