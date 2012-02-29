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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 14:38 BJT

〔路透基点〕江西赣粤高速公路寻求50亿元人民币项目融资贷款--RLPC

路透香港2月29日电---汤森路透旗下基点报导,在上海上市的江西赣粤高速公路股份有限公司周三宣布,正寻求50亿元人民币的银团贷款,以为两个高速路建设项目融资.

公司表示,所筹资金将用於南昌-樟树段和南昌-九江段两处高速路的扩建项目.

根据公司2011年财报,南昌-樟树高速路项目估计需耗资58亿元人民币,南昌-九江段高速路项目则需耗资8.163亿元人民币.

当地银行业的消息人士称,他们尚未获悉该公司提出任何贷款融资需求.

一家主要中资银行的消息人士称,由於流动性依然紧张,其所在银行对於基础建设项目没有足够的信贷额度.

赣粤高速在年报中表示,在信贷紧缩的环境下,贷款定价持续攀升,由於管理成本上升且公司负债巨大,财务风险可能增加.

公司估计,短期内的公路收费所得恐怕不足以抵消两处项目扩建所带来的成本上升,由此带来投资风险.

与此同时,公司宣布2012年可能需要寻求多达100亿元人民币的贷款,用於项目融资,运营资本和杠杆借贷需求.除了银团贷款,公司还寻求其它融资手段,比如债券,双边贷款和财务租赁等.

赣粤高速曾在今年1月获得45亿元人民币的23年贷款,用於奉新-铜鼓高速公路建设项目.中国国家开发银行担任委托主办行.其它参贷行还包括:中国农业银行江西分行、交通银行江西分行和中国邮政储蓄银行.该笔贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.

根据公司2011年财报,奉新-铜鼓高速公路建设项目还需进一步获得42.75亿元人民币的投资.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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