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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 15:11 BJT

〔中国股市〕沪综指受地产股拖累收跌1%,终结此前连续八日涨势

路透北京2月29日电---中国股市沪综指周三震荡收跌1%,终结此前连续八日涨势,地产股板块受上海重申地产调控政策不放松消息拖累大跌.同时,大盘亦在前期大涨後进行消化调整,且成交量继续呈现萎缩态势.

分析人士并指出,随着"两会"召开临近,政策面料将处於静默状态,因而短线市场进入观望整固的可能性较大.

沪综指.SSEC收报2,428.487点,跌23.370点,或0.95%,昨日该股指刷新近三个半月高位.2月则累计上涨5.9%,创16个月来最大单月涨幅.今日沪市A股成交金额继续萎缩至约916亿元人民币,昨日为1,067亿元.

新时代证券研发中心副总秦茂军称,股指短期涨幅较大令市场存有调整压力,且地产政策再现博弈亦打压了市场对调控放松的预期,预计短线大盘将在2,420-2,500点之间震荡整固.

自年初探底2,132点以来,沪综指至本周累计最大涨幅逾16%.

为遏制投机投资性购房,中国上海市政府日前发布通知称,将严格执行住房限售政策,并明确本市户籍范畴及本市户籍子女可购房的标准.此举意味着"居住证满三年可享本地户籍购房资质"已无可能.[ID:nCN1417264]

今日沪市地产类指数.SSEP跌挫2.99%,万科A(000002.SZ)大跌2.82%收报8.28元.

沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,650.0点,跌1%,成交量为321,320手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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