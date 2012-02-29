〔中国股市〕沪综指受地产股拖累收跌1%,终结此前连续八日涨势

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透北京2月29日电---中国股市沪综指周三震荡收跌1%,终结此前连续八日涨势,地产股板块受上海重申地产调控政策不放松消息拖累大跌.同时,大盘亦在前期大涨後进行消化调整,且成交量继续呈现萎缩态势.
分析人士并指出,随着"两会"召开临近,政策面料将处於静默状态,因而短线市场进入观望整固的可能性较大.
沪综指.SSEC收报2,428.487点,跌23.370点,或0.95%,昨日该股指刷新近三个半月高位.2月则累计上涨5.9%,创16个月来最大单月涨幅.今日沪市A股成交金额继续萎缩至约916亿元人民币,昨日为1,067亿元.
新时代证券研发中心副总秦茂军称,股指短期涨幅较大令市场存有调整压力,且地产政策再现博弈亦打压了市场对调控放松的预期,预计短线大盘将在2,420-2,500点之间震荡整固.
自年初探底2,132点以来,沪综指至本周累计最大涨幅逾16%.
为遏制投机投资性购房,中国上海市政府日前发布通知称,将严格执行住房限售政策,并明确本市户籍范畴及本市户籍子女可购房的标准.此举意味着"居住证满三年可享本地户籍购房资质"已无可能.[ID:nCN1417264]
今日沪市地产类指数.SSEP跌挫2.99%,万科A(000002.SZ)大跌2.82%收报8.28元.
沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,650.0点,跌1%,成交量为321,320手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
路透伦敦/法兰克福2月23日 - 欧洲央行利率制定者周四表示，欧洲的经济复苏可能正在加快脚步，但基础通胀仍然疲弱。这再添迹象显示其超宽松货币政策将不会马上缩减规模。