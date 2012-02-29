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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 14:59 BJT

〔港股业绩〕渣打2011年税前获利按年增长11%,符合市场预期(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 2011年税前利润67.8亿美元,大致符合市场预期

* 成本与收入比为56.5%,上年为55.9%

* 奖金规模不变,少於派息

* 2011年底一级核心资本充足率为11.8%

* 2011年新增约1,400雇员

记者 苏骏霖 编译 田建华/程琳

路透香港2月29日电---渣打集团(STAN.L)周三公布2011年税前获利增长10.7%,达到市场预期,为连续第九年获利创新高,该行继续享受亚洲经济强劲增长之益.

在向香港证交所提交的报告中,这家业务聚焦亚洲的银行公布2011年税前获利67.8亿美元,高於上年的61.2亿美元.

业绩大体符合汤森路透I/B/E/S调查24位分析师给出的预估68亿美元.

法国巴黎银行驻香港分析师Dominic Chan称,"增长势头可能在今年加速.印度等主要市场显示出改善迹象,且渣打在贸易融资和批发银行业务方面已占据有利位置,可望扩大市场份额."

大中华区和新加坡表现靓丽,提升渣打利润.新加坡成为渣打第三个利润贡献度超过10亿美元的市场.

渣打表示,新加坡业务营收增长26%,获利劲扬40%.

渣打是鲜有的几家仍在扩大雇员的银行,2011年新增雇员约1,400人,总雇员数达到近87,000人.

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