特写：中国部分保障房项目遭"移花接木"

(本文由路透中文网编译提供)

路透石家庄2月29日电(记者 Lucy Hornby/Langi Chiang)---中国高档住宅楼、员工宿舍、经济适用房和空地之间的共同之处是什麽？

根据政府规划，他们都可以被列入保障性住房项目范围。政府官员希望借保障房建设平息公众对房价高企的愤怒，分析师也希望中国地产行业能够藉此保持平稳。

这项规划拟耗资近8,000亿美元，到2015年新建3,600万套房屋。在房地产行业降温的大背景下，这将支撑中国钢铁、水泥和金属的需求。

然而，这些雄心勃勃的目标并不足以缓解人们的忧虑，即中国政府打击"投机性"房地产项目将使中国经济付出代价。

澳新银行上海分行的大宗商品研究亚洲总监诸蜀宁称，尝试以社会保障房对中国原材料需求形成巨大拉动作用的想法过於天真，这项计划确实能够起到拉动作用，但是显然还不够填补冻结商品房开发造成的真空。

为了搞清楚该项目实施的情况，路透走访了石家庄十余个建筑工地。位於北京以南的石家庄是个中等收入城市，人口1,000万，也是中国少数几个公布保障房项目的城市之一。

但是，在建项目中很大部分属於此前已有规划，只是被改头换面成保障房。这些项目不会带来混凝土、钢材、玻璃或铝合金窗需求的增长。通常这些建筑材料的需求会给经济增长提供动力。

如果保障房项目不会带来原材料需求增长，限制商品房开发则可能给宏观经济造成更大的冲击，而这种结果是中央政府不希望看到的。

两年来，中国政府限制银行向地产行业发放贷款，同时限制居民购买多套房或到外地购房，以抑制高档房产的投机活动。这一轮打压终於已开始影响到房价走势。

**非上市房产项目**

路透走访了各种项目，包括每套60平米左右的高层住宅，也就是多数人所说的经济适用房，以及工厂和学校宿舍。其中至少有两个项目混合着部分高档住宅开发。

这似乎就是中国各地当前情况的缩影。

政府最近发布的声明显示，新的非上市保障房将益发依赖学校、医院、政府部门和国有企业的宿舍改名形成的非商业项目。

龙洲经讯研究经理Rosealea Yao表示，政府所说的和普通老百姓认为的保障房存在很大差别。

龙洲经讯近期发表的研究报告指出，社会保障房开工规模被夸大了，但是非上市房屋建设开工增长将完全可以抵消房地产市场下行的影响。

不过诸蜀宁表示情况并非如此。他粗略估计政府提出的保障房项目仅能够消化大约5,000万吨钢材。

这仅是中国建筑钢材产量的六分之一，也就是说房地产行业萎缩仍可能造成钢材市场严重的供应过剩。

**有理由放松调控**

即使改头换面的项目就其本身而言并不代表需求增长，政府还是有理由宣布取得成果，从而放松对商业地产行业的管控。

里昂证券(CLSA)分析师罗福万(Andy Rothman)称，中国政府"采取两侧同时出击的方式，一边暂时抑制商业地产需求，一边为买不起商品房的民众建设低价房。"

"一旦在这两个方面都取得了进展，他们可能放松眼下对商品房销售的限制。"

为了获准开发更赚钱的项目，一些地产商承诺建设保障房。这也使地方政府能够以卖地来平衡财政预算。

一些城市利用"整体搬迁"方式将低收入居民转移出市中心黄金地段，将土地卖给地产商。根据相关土地利用数据，截止到2010年，上海约90%的保障房项目符合"整体搬迁"特征，全国这一水平为40%。

在中国城镇化过程中，新婚家庭购房和很多居住面积狭小的人，尤其是农民工，改善居住条件的需求都将促进新房建设。龙洲经讯估计，中国城市人口中的40%没有自己的房屋。

2030年之前，中国需要每年建成1,000万套房屋，以满足7,000万套房屋的供应缺口和老旧房屋改造的需求。(完)