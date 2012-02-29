〔中国建材〕今年水泥产量增速预计回落到10%以内--工信部

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透北京2月29日电---在经历连续几年的高速增长後,随着抑制水泥业产能过快增长的政策效果逐步显现,中国工信部预计,今年中国水泥产量增速将回落到10%以内.
据工信部周三公布的数据,去年全年水泥产量为20.85亿吨,同比增11.7%.自2009年来,水泥产量增速保持在10%以上.
工信部表示,今年将研究制定相关政策,推进节能减排,淘汰落後产能;同时以行业准入和兼并重组为抓手,优化组织和产能结构.
但工信部也指出,水泥业重复建设出现加剧和扩大趋势,熟料产能利用率降到77.2%,水泥产能利用率仅有73%;环保治理压力加大,先进产能置换落後产能难度大.
水泥工业"十二五"(2011-2015年)规划提出,将大力推进行业兼并重组,力争到2015年,水泥业前10家企业生产集中度达到35%以上.
去年,前十家企业水泥产量达5.53亿吨,占水泥总产量的26.5%,比上年提高1.2个百分点.
中国主要水泥企业包括,安徽海螺水泥(600585.SS)(0914.HK)及中国建材(3323.HK).
工信部称,去年水泥工业效益大幅提高,全年实现销售收入9,197.8亿元人民币,同比增36.9%;实现利润1,020亿元,同比增长67%.
同时,投资规模缩减,全年完成固定资产投资1,439亿元,同比下降8.3%,低於建材工业固定资产投资平均增速40个百分点,近五来首度实现负增长,抑制产能过快增长的政策效果显现.
出口方面,全年出口水泥879.8万吨,同比降低10.5%,实现出口额5.3亿美元,同比增长6.7%.出口额增长明显快於出口量增长,水泥制品出口增速明显高於水泥,产业链加快延伸,出口产品结构优化.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。