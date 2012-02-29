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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 15:56 BJT

〔中国建材〕今年水泥产量增速预计回落到10%以内--工信部

路透北京2月29日电---在经历连续几年的高速增长後,随着抑制水泥业产能过快增长的政策效果逐步显现,中国工信部预计,今年中国水泥产量增速将回落到10%以内.

据工信部周三公布的数据,去年全年水泥产量为20.85亿吨,同比增11.7%.自2009年来,水泥产量增速保持在10%以上.

工信部表示,今年将研究制定相关政策,推进节能减排,淘汰落後产能;同时以行业准入和兼并重组为抓手,优化组织和产能结构.

但工信部也指出,水泥业重复建设出现加剧和扩大趋势,熟料产能利用率降到77.2%,水泥产能利用率仅有73%;环保治理压力加大,先进产能置换落後产能难度大.

水泥工业"十二五"(2011-2015年)规划提出,将大力推进行业兼并重组,力争到2015年,水泥业前10家企业生产集中度达到35%以上.

去年,前十家企业水泥产量达5.53亿吨,占水泥总产量的26.5%,比上年提高1.2个百分点.

中国主要水泥企业包括,安徽海螺水泥(600585.SS)(0914.HK)及中国建材(3323.HK).

工信部称,去年水泥工业效益大幅提高,全年实现销售收入9,197.8亿元人民币,同比增36.9%;实现利润1,020亿元,同比增长67%.

同时,投资规模缩减,全年完成固定资产投资1,439亿元,同比下降8.3%,低於建材工业固定资产投资平均增速40个百分点,近五来首度实现负增长,抑制产能过快增长的政策效果显现.

出口方面,全年出口水泥879.8万吨,同比降低10.5%,实现出口额5.3亿美元,同比增长6.7%.出口额增长明显快於出口量增长,水泥制品出口增速明显高於水泥,产业链加快延伸,出口产品结构优化.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯

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