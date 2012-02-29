〔中国债市〕人民币利率互换持稳,市场关注PMI等数据以判断经济走势

路透上海2月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周三总体持稳,仅短端有微幅下行.资金紧张局面过後,市场将眼光转向经济增长和货币政策基本面,因此都在密切关注明日将公布的官方PMI数据,观望气氛下IRS变动有限.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS隔夜及七天期品种周三续降.月末因素影响有限,资金面仍维持宽裕,只要公开市场仍保持较低的操作力度,短期流动性无虞.[ID:nCN1417846][CN/CN]

上海一银行交易员称,今日IRS价格总体变化微弱,仅短端有1-2个基点(bp)左右的微弱跌幅.因流动性压力过後,市场转向密切关注经济走势情况.

2月"PMI要是再升,债市压力更大."他表示.

中国周四将公布2月官方PMI.接受路透调查的14位分析师预计,中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI回升至50.7,创自去年9月来高水平位,主要受惠于春节後企业复工的季节性因素拉动.[ID:nCN1414528]此前公布的2月汇丰中国制造业PMI连续第三个月回升,但仍处在荣枯分水岭下方.[ID:nCN1404532]

北京一银行交易员补充说,如果判断经济基本面,将於下个月初公布的2月PPI(工业品价格指数)和工业增加值等多项指标,更能反映经济运行全貌.如果明日PMI数据与预期偏离不大,预计IRS将继续在观望中窄幅整理.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.5000/3.6083 3.2907/3.3786 3.2900/3.3829 3.4129/3.5071 3.3580/3.6440

周二 3.4833/3.6033 3.2943/3.3836 3.2886/3.3771 3.4114/3.5043 3.3583/3.6517

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变动 +0.0167/+0.0050 -0.0036/-0.0050 +0.0014/+0.0058 +0.0015/+0.0028 -0.0003/-0.0077

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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