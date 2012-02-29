〔中国债市〕人民币利率互换持稳,市场关注PMI等数据以判断经济走势

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透上海2月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周三总体持稳,仅短端有微幅下行.资金紧张局面过後,市场将眼光转向经济增长和货币政策基本面,因此都在密切关注明日将公布的官方PMI数据,观望气氛下IRS变动有限.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS隔夜及七天期品种周三续降.月末因素影响有限,资金面仍维持宽裕,只要公开市场仍保持较低的操作力度,短期流动性无虞.[ID:nCN1417846][CN/CN]
上海一银行交易员称,今日IRS价格总体变化微弱,仅短端有1-2个基点(bp)左右的微弱跌幅.因流动性压力过後,市场转向密切关注经济走势情况.
2月"PMI要是再升,债市压力更大."他表示.
中国周四将公布2月官方PMI.接受路透调查的14位分析师预计,中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI回升至50.7,创自去年9月来高水平位,主要受惠于春节後企业复工的季节性因素拉动.[ID:nCN1414528]此前公布的2月汇丰中国制造业PMI连续第三个月回升,但仍处在荣枯分水岭下方.[ID:nCN1404532]
北京一银行交易员补充说,如果判断经济基本面,将於下个月初公布的2月PPI(工业品价格指数)和工业增加值等多项指标,更能反映经济运行全貌.如果明日PMI数据与预期偏离不大,预计IRS将继续在观望中窄幅整理.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.5000/3.6083 3.2907/3.3786 3.2900/3.3829 3.4129/3.5071 3.3580/3.6440
周二 3.4833/3.6033 3.2943/3.3836 3.2886/3.3771 3.4114/3.5043 3.3583/3.6517
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变动 +0.0167/+0.0050 -0.0036/-0.0050 +0.0014/+0.0058 +0.0015/+0.0028 -0.0003/-0.0077
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。