突尼斯称愿向阿萨德提供政治避难

(本文由路透中文网编译提供)

路透突尼斯2月28日电---突尼斯(突尼西亚)周二称，若有助结束叙利亚国内暴力事件，愿向阿萨德提供政治避难。

突尼斯总统马祖吉的副手Adnen Monssar告诉路透：“如果这一提议能结束流血冲突，突尼斯原则上愿意向阿萨德及其家人提供政治避难。”

西方和阿拉伯国家上周在突尼斯召开“叙利亚之友”会议，期间马祖吉建议，俄罗斯向阿萨德提供避难。周二，马祖吉的副手称，突尼斯愿接纳阿萨德。

叙利亚部队周二炮轰反对派据点，造成至少25人死亡。法国称，联合国安理会正拟定决议草案，内容关於结束叙暴力活动，向霍姆斯市等地区提供人道主义救援等。

“叙利亚之友”会议上周五呼吁阿萨德停止杀害平民，敦促其允许各方提供人道主义紧急救援。但事实证明，外界无力阻止叙利亚流血事件。（完）