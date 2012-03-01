突尼斯称愿向阿萨德提供政治避难

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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(本文由路透中文网编译提供)
路透突尼斯2月28日电---突尼斯(突尼西亚)周二称，若有助结束叙利亚国内暴力事件，愿向阿萨德提供政治避难。
突尼斯总统马祖吉的副手Adnen Monssar告诉路透：“如果这一提议能结束流血冲突，突尼斯原则上愿意向阿萨德及其家人提供政治避难。”
西方和阿拉伯国家上周在突尼斯召开“叙利亚之友”会议，期间马祖吉建议，俄罗斯向阿萨德提供避难。周二，马祖吉的副手称，突尼斯愿接纳阿萨德。
叙利亚部队周二炮轰反对派据点，造成至少25人死亡。法国称，联合国安理会正拟定决议草案，内容关於结束叙暴力活动，向霍姆斯市等地区提供人道主义救援等。
“叙利亚之友”会议上周五呼吁阿萨德停止杀害平民，敦促其允许各方提供人道主义紧急救援。但事实证明，外界无力阻止叙利亚流血事件。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。