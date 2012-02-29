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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 15:14 BJT

〔日本股市〕未能守在9,800点之上,但创1991年来最佳2月表现(更新版)

(新增细节)

* 日经指数收平盘,未能守住9,800点

* 日经指数创1991年来最佳2月表现

* Panasonic攀升,此前任命新社长

* 尔必达记忆体申请破产保护後重挫97.2%

路透东京2月29日电---日股日经指数周三未能持於9,800点上方,回吐涨幅且几近收平,因投资者在欧洲央行(ECB)周三稍晚进行流动性操作前了结获利,不过该股指创下20年来最佳2月表现.

日经指数.N225收涨0.1%,报9,723.24点,本月上涨逾10%.稍早高见9,866.41.

"昨天涨得太过.今天有些获利了结.现在不是真的牛市,所以人们试图赚点钱就走."一名交易员称,"成交量还不错,但不是很高."

日经指数本月上涨10.5%,创1991年来最佳2月表现,摆脱尔必达记忆体6665.T本周申请破产的不利影响.

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