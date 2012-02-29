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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 15:30 BJT

〔中国新债〕宁波城投周四起发行10亿元固息企业债,期限六年

路透上海2月29日电---中国宁波城建投资控股有限公司周三公告称,将於周四(3月1日)起发行
10亿元人民币的固息企业债,期限六年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  宁波城投       10         6        7.39%           AA     3/1-3/2       中信证券
                     (第3、4、5、6 年末分别偿还25%的债券本金)
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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