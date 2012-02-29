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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 15:24 BJT

〔表格〕德国1月经季节调整ILO就业人口较前月增加9.3万人

路透2月29日电---德国联邦统计局周三公布,德国1月经季节调整ILO就业人口较前月增加9.3万人,上年12月为增加5.5万.

2012年1月 2011年12月 2011年1月

经季节调整就业人口(百万) 41.368 41.275 40.787

较前月变动(人) +93,000 +55,000 +36,000

未经季节调整就业人口(百万) 41.063 41.416 40.486 (完)

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--编译 侯向明;审校 艾茂林

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