〔美国个股〕高盛董事总经理被当局调查,涉嫌内幕交易--华尔街日报

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透2月29日电---华尔街日报周三援引知情人士的消息称,高盛(GS.N)董事总经理David Loeb正受到美国联邦当局调查.这是当局针对科技股和高盛的对冲基金客户内幕交易展开调查的一部分.
现年41岁的Loeb是继前高盛董事Rajat Gupta之後,最近一个受到调查的高盛官员.高盛技术分析师Henry King也在接受调查.
该报援引消息人士的话称,Loeb与King有密切的工作关系.Loeb要与很多科技对冲基金的员工打交道.该报并称,针对Gupta的诉状中提到,Gupta之外的一名高盛内部员工向一个对冲基金客户提供过内幕消息.据称这个人就是Loeb.
由於目前在美国工作时间之外,记者致电高盛与美国联邦调查局(FBI),均无人接听.(完)
--编译 程琳; 审校 白云
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
路透伦敦/法兰克福2月23日 - 欧洲央行利率制定者周四表示，欧洲的经济复苏可能正在加快脚步，但基础通胀仍然疲弱。这再添迹象显示其超宽松货币政策将不会马上缩减规模。