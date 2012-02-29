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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 15:39 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元触及两周半高位,关注贸易数据

* 全球市场强劲推动韩元扬升

* 公债下滑,因冒险意愿升温

* 关注周四的韩国2月贸易数据

路透首尔2月29日电---韩元兑美元KRW=周三大涨至两周半高位,此前公布的工业生产数据超出分析师预期,令已然受助于全球股市升势的冒险意愿更受激励.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,118.7,盘中触及1,117.8的高位,周二收报1,124.5.

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