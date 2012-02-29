〔欧洲政经〕欧洲各国应向欧盟转移更多主权--德意志银行执行长

路透法兰克福2月29日电---德意志银行(DBKGn.DE)执行长Josef Ackermann认为,欧洲各国应向欧盟转移更多主权,因为如果欧洲不更紧密地一体化,那麽所有国家,甚至德国都将面临困境.

Ackermann在周三出刊的德国画报特约专栏中称,"向欧盟转移更多职能并不意味着牺牲,而是会取得胜利."

"没有一个高度一体化的欧洲,就不会有成功的未来,甚至德国也是如此."

他认为欧盟民众应接受他们不止是一个民族国家的一份子,亦是一个更广阔社会的一份子,欧洲必须联合起来才能在世界舞台与美国和中国这样的国家抗衡.

他指出,"认为在一个货币同盟中各国可以保有政治独立、仅需松散合作的看法已被证明是错误的."他并引用一国债务问题如何可以对盟国产生严重影响为例.(完)