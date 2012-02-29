〔欧洲政经〕欧洲各国应向欧盟转移更多主权--德意志银行执行长

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透法兰克福2月29日电---德意志银行(DBKGn.DE)执行长Josef Ackermann认为,欧洲各国应向欧盟转移更多主权,因为如果欧洲不更紧密地一体化,那麽所有国家,甚至德国都将面临困境.
Ackermann在周三出刊的德国画报特约专栏中称,"向欧盟转移更多职能并不意味着牺牲,而是会取得胜利."
"没有一个高度一体化的欧洲,就不会有成功的未来,甚至德国也是如此."
他认为欧盟民众应接受他们不止是一个民族国家的一份子,亦是一个更广阔社会的一份子,欧洲必须联合起来才能在世界舞台与美国和中国这样的国家抗衡.
他指出,"认为在一个货币同盟中各国可以保有政治独立、仅需松散合作的看法已被证明是错误的."他并引用一国债务问题如何可以对盟国产生严重影响为例.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
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路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的利差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。