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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 15:46 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超5,202亿韩元

路透首尔2月29日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超5,202亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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2月29日 520.2 172.9 -526.2

2月28日 -81.3 202.2 -161.5

2月27日 -28.8 -209.4 300.8

2月24日 170.7 -99.3 -67.7

2月23日 -14.2 -242.2 238.1

2月22日 310.2 -242.4 -16.3

2月21日 129.1 -306.7 180.6

2月20日 164.3 -263.6 66.6

2月17日 262.4 -54.0 -302.9

2月16日 -53.7 -348.3 417.9

2月15日 243.5 -53.6 -341.2

2月14日 20.9 69.9 147.9

2月13日 168.3 -89.8 -178.6

2月10日 88.3 -280.6 319.5

2月 9日 105.3 -98.9 44.5

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本月以来 4,259.3 -2,729.8 -1,297.0

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今年以来 10,565.2 -2,369.7 -6,931.9

------------------------------------------------- (完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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