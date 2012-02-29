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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 15:58 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎持稳,市场静候欧洲央行三年期低成本流动资金供给操作

* 欧洲央行今日稍後将向市场注入三年期低成本流动资金

* 瑞士央行代理总裁乔丹称预计瑞郎走势将趋软

* 瑞士央行誓言扞卫瑞郎界限

路透苏黎世2月29日电---瑞郎兑美元及欧元周二持稳,投资者静候欧洲央行(ECB)三年期低成本流动资金供给操作.

欧元兑美元接近两个半月高位.市场人士称向银行系统大於预期的注资会进一步提振市场信心.

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