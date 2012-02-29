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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 16:05 BJT

〔全球金市〕现货金小涨,稍晚ECB将提供低成本贷款

路透新加坡2月29日电---周三现货金XAU=连续第二日小幅上涨,今日稍晚欧洲央行(ECB)将向市场注入廉价资金的预期支撑金市.

2月金价有望录得连续第二个月上涨.欧洲央行周三预计将挹注5,000亿欧元进入欧元区金融体系,该行冀望这将是最後一次为打击欧元区危机而进行此类操作.[ID:nCT0437564]

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