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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 16:06 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元接近三个月高位,关注ECB注资

0752GMT---欧元兑美元EUR=持稳,报1.3469美元,接近三个月高位1.34869美元,稍晚欧洲央行(ECB)将进行三年期再融资操作.

市场预计ECB此次操作将获强劲需求,从而应能提振风险胃纳.

风险较高货币上涨,澳元兑美元AUD=D4上涨0.3%,至1.0807美元,接近七个月高位1.0845美元;新西兰元兑美元NZD=D4触及六个月高位0.8439美元.(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

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