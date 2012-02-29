《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元接近三个月高位,关注ECB注资

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
0752GMT---欧元兑美元EUR=持稳,报1.3469美元,接近三个月高位1.34869美元,稍晚欧洲央行(ECB)将进行三年期再融资操作.
市场预计ECB此次操作将获强劲需求,从而应能提振风险胃纳.
风险较高货币上涨,澳元兑美元AUD=D4上涨0.3%,至1.0807美元,接近七个月高位1.0845美元;新西兰元兑美元NZD=D4触及六个月高位0.8439美元.(完)
--编译 许娜;审校 蔡美珍
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路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B