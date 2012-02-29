(重发)〔新兴汇市〕多数新兴亚币连续第二个月上涨,受助于资金流入

(重发以调整段落顺序)

路透新加坡2月28日电---多数新兴亚洲货币周三扩大涨幅,2月为连续第二个月上涨,受助于资金流入该地区.在欧洲央行(ECB)提供低息资金的推动下,新兴亚币3月料持坚.

今年全球市场流动性增加,因欧洲和亚洲国家央行挹注资金,新兴亚币从中获益.

一欧系银行驻首尔资深交易员说,"人气非常乐观,对市场流动性寄予厚望,下月初亚币将尝试突破重大阻力位."

欧洲央行周三预计将挹注5,000亿欧元进入欧元区金融体系,银行业者可如其所愿在此次融资操作中抢进超低成本的三年期贷款[ID:nCT0437564].

对这波流动性的预期推使亚股劲扬至七个月高位,帮助欧元及商品货币守住涨势.日本央行在本月初宣布放宽政策,印度及中国央行今年也都降低了存款准备金率.

韩元兑美元逼近1,115的阻力,而坡元及马币(林吉特)则企图冲破阻力线.

亚洲利好的经济数据亦增添亚币的魅力.稍早发布的数据显示,日韩1月制造业产出均远优於预期.

泰铢THB=TB在2月份表现最佳,很大程度上受债券资金流入及日本保险商理赔去年洪灾损失的影响.汤森路透数据显示,泰铢兑美元本月迄今上涨2.2%.

马币夺得本月榜眼,涨幅达1.6%;有鉴於该国的石油出口,外界认为马来西亚较不易受高油价冲击.

但印尼卢比本月则逆势走贬1.1%,因市场担忧高油价及高通胀,导致资金撤出该国债市.在不到两周的时间内,外资出脱近7亿美元的印尼政府债券.

许多投资者称,亚洲新兴市场货币已经反映了ECB再次注资,且准备对涨势进行获利了结.

交易商称,若注入的流动性不及市场预期,将引发市场修正.

驻新加坡的另一欧系银行交易员称,"亚洲除日本外货币若再上涨2%,我更愿意锁定利润.我不认为市场有长期的信心,所以市场人士不会持仓过久."

CIMB投资银行地区利率/外汇策略师Suresh Kumar Ramanathan称,亚洲新兴市场货币可能在3月下滑,因届时风险人气可能转淡.

Ramanathan表示,"ECB当前做的就是量化宽松,与美联储如出一辙,区别是ECB这样做是为了帮助收窄公债利差,而非买入核心欧元区成员债券."

"只有西班牙和意大利的债券会受益.希腊不太可能受帮助."他还补充说,若此举未能压低欧元区二线国家债券收益率(殖利率),亚洲新兴市场货币涨势或是昙花一现.

以下为亚洲货币兑美元0823GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0823GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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日圆 JPY= 80.47 80.47 +0.00 -4.41 76.92

坡元 SGD= 1.2457 1.2515 +0.47 +4.11 1.2969

台币 TWD=TP 29.420 29.582 +0.55 +2.96 30.290

韩元 KRW= 1116.55 1124.50 +0.71 +3.16 1151.80

泰铢 THB= 30.25 30.35 +0.33 +4.30 31.55

菲律宾披索 PHP= 42.74 42.83 +0.21 +2.57 43.84

印尼卢比 IDR= 9080.00 9020.00 -0.66 -0.22 9060.00

印度卢比 INR=IN 49.00 49.08 +0.17 +8.34 53.08

马币 MYR= 2.9925 3.0115 +0.63 +5.88 3.1685

人民币 CNY=CFXS 6.2941 6.2990 +0.08 -0.00 6.2940

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(完)

--编译/审校 艾茂林/王洋/田建华/龚芳

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