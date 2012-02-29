(重发)〔新兴汇市〕多数新兴亚币连续第二个月上涨,受助于资金流入

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
(重发以调整段落顺序)
路透新加坡2月28日电---多数新兴亚洲货币周三扩大涨幅,2月为连续第二个月上涨,受助于资金流入该地区.在欧洲央行(ECB)提供低息资金的推动下,新兴亚币3月料持坚.
今年全球市场流动性增加,因欧洲和亚洲国家央行挹注资金,新兴亚币从中获益.
一欧系银行驻首尔资深交易员说,"人气非常乐观,对市场流动性寄予厚望,下月初亚币将尝试突破重大阻力位."
欧洲央行周三预计将挹注5,000亿欧元进入欧元区金融体系,银行业者可如其所愿在此次融资操作中抢进超低成本的三年期贷款[ID:nCT0437564].
对这波流动性的预期推使亚股劲扬至七个月高位,帮助欧元及商品货币守住涨势.日本央行在本月初宣布放宽政策,印度及中国央行今年也都降低了存款准备金率.
韩元兑美元逼近1,115的阻力,而坡元及马币(林吉特)则企图冲破阻力线.
亚洲利好的经济数据亦增添亚币的魅力.稍早发布的数据显示,日韩1月制造业产出均远优於预期.
泰铢THB=TB在2月份表现最佳,很大程度上受债券资金流入及日本保险商理赔去年洪灾损失的影响.汤森路透数据显示,泰铢兑美元本月迄今上涨2.2%.
马币夺得本月榜眼,涨幅达1.6%;有鉴於该国的石油出口,外界认为马来西亚较不易受高油价冲击.
但印尼卢比本月则逆势走贬1.1%,因市场担忧高油价及高通胀,导致资金撤出该国债市.在不到两周的时间内,外资出脱近7亿美元的印尼政府债券.
许多投资者称,亚洲新兴市场货币已经反映了ECB再次注资,且准备对涨势进行获利了结.
交易商称,若注入的流动性不及市场预期,将引发市场修正.
驻新加坡的另一欧系银行交易员称,"亚洲除日本外货币若再上涨2%,我更愿意锁定利润.我不认为市场有长期的信心,所以市场人士不会持仓过久."
CIMB投资银行地区利率/外汇策略师Suresh Kumar Ramanathan称,亚洲新兴市场货币可能在3月下滑,因届时风险人气可能转淡.
Ramanathan表示,"ECB当前做的就是量化宽松,与美联储如出一辙,区别是ECB这样做是为了帮助收窄公债利差,而非买入核心欧元区成员债券."
"只有西班牙和意大利的债券会受益.希腊不太可能受帮助."他还补充说,若此举未能压低欧元区二线国家债券收益率(殖利率),亚洲新兴市场货币涨势或是昙花一现.
以下为亚洲货币兑美元0823GMT时报价:
亚洲 当日 今年以来 2011年
0823GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
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日圆 JPY= 80.47 80.47 +0.00 -4.41 76.92
坡元 SGD= 1.2457 1.2515 +0.47 +4.11 1.2969
台币 TWD=TP 29.420 29.582 +0.55 +2.96 30.290
韩元 KRW= 1116.55 1124.50 +0.71 +3.16 1151.80
泰铢 THB= 30.25 30.35 +0.33 +4.30 31.55
菲律宾披索 PHP= 42.74 42.83 +0.21 +2.57 43.84
印尼卢比 IDR= 9080.00 9020.00 -0.66 -0.22 9060.00
印度卢比 INR=IN 49.00 49.08 +0.17 +8.34 53.08
马币 MYR= 2.9925 3.0115 +0.63 +5.88 3.1685
人民币 CNY=CFXS 6.2941 6.2990 +0.08 -0.00 6.2940
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(完)
--编译/审校 艾茂林/王洋/田建华/龚芳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。