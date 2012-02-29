《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月29日

路透北京2月29日电---以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:12时, 1港元=0.81154人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 8.28 10.00 1.02 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 8.03 4.88 2.03 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 10.86 6.78 1.97 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.67 2.02 2.24 ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.51 1.48 2.92 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 6.83 2.98 2.82 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 8.62 5.27 2.02 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 6.20 2.78 2.75 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 10.25 9.76 1.29 招商地产000024.SZ200024.SZ 20.25 13.91 1.79 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 6.53 3.71 2.17 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 12.42 8.92 1.72 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 21.08 16.37 1.59 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.87 2.29 2.08 ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 13.49 6.24 2.66 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.44 2.47 2.22 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 15.30 11.10 1.70 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 9.62 5.62 2.11 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 4.86 2.56 2.34 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 17.04 10.10 2.08 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.24 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 12.48 5.78 2.66 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 10.26 10.08 1.25 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.52 2.58 1.68 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 5.26 4.22 1.54 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.43 2.16 1.96 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 22.10 18.60 1.46 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 5.00 3.78 1.63 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 8.30 5.17 1.98 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.37 3.51 1.89 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 10.26 6.26 2.02 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 23.20 17.82 1.60 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.76 2.68 2.65 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 6.03 3.33 2.23 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 34.81 24.50 1.75 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 94.00 63.94 1.81 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 4.01 1.86 2.66 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 4.74 2.89 2.02 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.95 1.19 2.02 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 9.06 6.90 1.62 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.95 2.76 2.21 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 101.98 85.37 1.47 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]