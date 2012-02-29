《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月29日

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透北京2月29日电---以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:12时, 1港元=0.81154人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.28 10.00 1.02 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 8.03 4.88 2.03 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 10.86 6.78 1.97 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.67 2.02 2.24 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.51 1.48 2.92 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.83 2.98 2.82 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.62 5.27 2.02 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.20 2.78 2.75 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.25 9.76 1.29 招商地产000024.SZ200024.SZ 20.25 13.91 1.79 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.53 3.71 2.17 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 12.42 8.92 1.72 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 21.08 16.37 1.59 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.87 2.29 2.08 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 13.49 6.24 2.66 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.44 2.47 2.22 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 15.30 11.10 1.70 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 9.62 5.62 2.11 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.86 2.56 2.34 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 17.04 10.10 2.08 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 12.48 5.78 2.66 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 10.26 10.08 1.25 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.52 2.58 1.68 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 5.26 4.22 1.54 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.43 2.16 1.96 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 22.10 18.60 1.46 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 5.00 3.78 1.63 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 8.30 5.17 1.98 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.37 3.51 1.89 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 10.26 6.26 2.02 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 23.20 17.82 1.60 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.76 2.68 2.65 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.03 3.33 2.23 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 34.81 24.50 1.75 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 94.00 63.94 1.81 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 4.01 1.86 2.66 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.74 2.89 2.02 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.95 1.19 2.02 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 9.06 6.90 1.62 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.95 2.76 2.21 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 101.98 85.37 1.47 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B