〔外汇期权〕欧洲央行长期再融资操作前欧元/美元期权波动率几无变动

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
IFR伦敦2月29日电---所有目光都聚焦在今天的欧洲央行长期再融资操作上,在此之前欧元相关市场相对持稳.欧元/美元涨势在亚洲时段止步于期权障碍1.3500前.
欧元/美元期权波动率几无变动,徘徊於上周所及11个月新低的上方不远处.一个月期期权波动率由9.8%升至10.35%,三个月期由10.5%升至10.75%,一年期由11.7%升至12.1%.
一个月期delta为0.25的风险逆转指标昨日报1.45%,六个月期报2.75%.风险逆转指标为1.35%的隔夜期权波动率在伦敦早盘报16.0%,昨日此时报14.25%.
英镑/美元期权波动率延续上周触及逾三年低点的跌势,之後有新需求浮现.一个月期波动率由6.85%涨至7.35%,一年期由9.0%涨至9.15%.目前焦点是1.6000障碍位.
澳元/美元重新站上1.0800,位於1.0850和1.0900的期权障碍位重回焦点.自跌至11个月新低後波动率本周无变动.
美元/日圆期权隐含波动率回升,尽管现汇大起大落後报80.50左右.一个月期价平期权波动率涨至9.6%,一年期涨至11.5%.(完)
--编译 程琳;审校 白云
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。