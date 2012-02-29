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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 16:46 BJT

〔欧元债市〕ECB注资前德债期货扩大跌幅,意大利两年期收益率走低

路透伦敦2月29日电---意大利两年期公债收益率(殖利率)周三持续下跌,在欧洲央行进行第二轮三年期银行融资操作前收益率曲线趋陡.

德国公债期货FGBLH2则扩大下跌,最新下跌31个跳动点至139.75.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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