《外汇动态》欧元/美元上看1.3550,但将在1.3628前止步-德国商业银行

****美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
0815GMT---德国商业银行技术分析师表示,欧元/美元目标位为12月高位1.3550美元,尽管从此处到1.3628美元间的动能可能减弱,後者为10-1月跌势的61.8%费波纳奇回档技术位. "汇价目前加快上涨,被视为整体下跌趋势中的进一步修正阶段."(完) --编译 许娜;审校 张明钧
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这一情况可能为德国政府乐见。美国总统特朗普威胁征收进口关税、特朗普贸易事务顾问指责德国利用欧元汇率疲弱提振出口后，德国将维护全球自由贸易作为目标。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。