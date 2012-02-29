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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 16:34 BJT

《外汇动态》欧元/美元上看1.3550,但将在1.3628前止步-德国商业银行

0815GMT---德国商业银行技术分析师表示,欧元/美元目标位为12月高位1.3550美元,尽管从此处到1.3628美元间的动能可能减弱,後者为10-1月跌势的61.8%费波纳奇回档技术位. "汇价目前加快上涨,被视为整体下跌趋势中的进一步修正阶段."(完) --编译 许娜;审校 张明钧

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