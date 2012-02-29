《外汇动态》市场强力护卫欧元/美元在1.3500下方的水准

0822GMT---假设下单情况没有变化,不管欧洲央行长期再融资操作情况怎麽样,似乎都会有很多欧元/美元EUR=订单落在1.3480-1.3500. 市场传言有本周稍後才到期,边界设在1.2900-1.3500美元的双边碰触失效期权(DNT).前述价位受到强力保护,但总能被突破,据闻1.3520上方有主权卖单积聚,市场是否认为在近期高位买进有利可图,尚有待观察.(完) --编译 白云; 审校 高琦