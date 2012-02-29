〔中国债市〕现券收益率窄幅整理,静待明日官方PMI出炉提供指引

路透上海2月29日电---中国银行间债市周三现券收益率窄幅整理,投资者普遍对资金面预期保持谨慎,并把关注焦点放在明日即将公布的官方PMI数据,以期得到指引.

"预计3月份的资金面肯定要比这个月好一点,但能好多少,不敢说,"北京一银行交易员说.

他表示,从央行货币政策的执行来看,并没有表现出明显放松的意图.因此,市场注意力只能回到经济的基本面上.

他称,1月份的信贷结构和增速显示实体经济投资力度不大,加重了市场对经济增速回落的担忧,但另一方面,先行指标制造业采购经理人指数(PMI)可能反映出宏观经济有一定企稳迹象.这些透露出不同信息的经济数据,只能看市场如何解读了.

中国周四将公布2月官方制造业PMI.接受路透调查的14位分析师预计,该指数2月料回升至50.7,创自去年9月来高水平位,主要受惠于春节後企业复工的季节性因素拉动.早前汇丰公布的2月中国制造业PMI初值连续第三个月回升.[ID:nCN1414528][ID:nCN1404532]

存准率下调後流动性紧张缓解,中国人民银行昨日顺势重启28天期正回购操作,但规模仅有100亿元人民币.交易员认为,央行"微调"意在平衡流动性,近期资金面或仍维持适度偏紧态势.[CN/MMTCN]

今日货币市场七天期品种续跌约18个基点(bp),隔夜和14天期则分别下跌9个bp和上涨6个bp.

上述交易员并表示,利率产品中,前期受压制较多的中长期限金融债收益率略有下行,其中外资买盘较多;其它品种则变化不大.

剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.545%/3.51%,上日尾盘为3.56%/3.53%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.6038 3.4800

上日 2.6930 3.6550

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5010/3.4415

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9470/2.9070

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6735/3.6115 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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