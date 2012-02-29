〔中国债市〕现券收益率窄幅整理,静待明日官方PMI出炉提供指引

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透上海2月29日电---中国银行间债市周三现券收益率窄幅整理,投资者普遍对资金面预期保持谨慎,并把关注焦点放在明日即将公布的官方PMI数据,以期得到指引.
"预计3月份的资金面肯定要比这个月好一点,但能好多少,不敢说,"北京一银行交易员说.
他表示,从央行货币政策的执行来看,并没有表现出明显放松的意图.因此,市场注意力只能回到经济的基本面上.
他称,1月份的信贷结构和增速显示实体经济投资力度不大,加重了市场对经济增速回落的担忧,但另一方面,先行指标制造业采购经理人指数(PMI)可能反映出宏观经济有一定企稳迹象.这些透露出不同信息的经济数据,只能看市场如何解读了.
中国周四将公布2月官方制造业PMI.接受路透调查的14位分析师预计,该指数2月料回升至50.7,创自去年9月来高水平位,主要受惠于春节後企业复工的季节性因素拉动.早前汇丰公布的2月中国制造业PMI初值连续第三个月回升.[ID:nCN1414528][ID:nCN1404532]
存准率下调後流动性紧张缓解,中国人民银行昨日顺势重启28天期正回购操作,但规模仅有100亿元人民币.交易员认为,央行"微调"意在平衡流动性,近期资金面或仍维持适度偏紧态势.[CN/MMTCN]
今日货币市场七天期品种续跌约18个基点(bp),隔夜和14天期则分别下跌9个bp和上涨6个bp.
上述交易员并表示,利率产品中,前期受压制较多的中长期限金融债收益率略有下行,其中外资买盘较多;其它品种则变化不大.
剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.545%/3.51%,上日尾盘为3.56%/3.53%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.6038 3.4800
上日 2.6930 3.6550
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5010/3.4415
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9470/2.9070
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6735/3.6115 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。