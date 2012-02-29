〔路透基点〕冠华国际再融资案规模扩大到13.88亿港元--RLPC

路透香港2月29日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,冠华国际控股有限公司的3.5年期再融资案已经提高规模,从原先的等值9亿港元增至13.88亿港元,共有14家银行参与.

大丰银行和大华银行以委托主办行的身份参与其中,各自承贷7,350万港元.其它几家委托主办行的额度分配如下:汇丰控股(2.55亿港元)、恒生银行(3,250万美元)、中国信托商业银行(等值1亿港元)、中信银行国际(1亿港元)、瑞穗实业银行(8,800万港元).

主办行和额度分配情况如下:第一商业银行(720万美元)、彰化商业银行(650万美元)、荷兰合作银行(580万美元).协办行和额度分配情况为:台湾永丰银行(4,500万港元)、国泰世华银行(4,500万港元)、永亨银行(3,750万港元)、永隆银行(3,750万港元)、台湾银行(450万美元)、中华开发工业银行(450万美元)、东亚银行(3,125万港元)、台湾企银(400万美元)、华南银行(375万美元).

冠华国际是一家在香港上市的针织品生产商.包含全部的贷款费用最高为355个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码293基点.在12个月的宽限期过後,贷款的平均年期为2.8年.

这笔新筹集的资金将用於偿付冠华国际在2009年12月签署的9.28亿港元四年期贷款.(完)