〔路透基点〕冠华国际再融资案规模扩大到13.88亿港元--RLPC

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透香港2月29日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,冠华国际控股有限公司的3.5年期再融资案已经提高规模,从原先的等值9亿港元增至13.88亿港元,共有14家银行参与.
大丰银行和大华银行以委托主办行的身份参与其中,各自承贷7,350万港元.其它几家委托主办行的额度分配如下:汇丰控股(2.55亿港元)、恒生银行(3,250万美元)、中国信托商业银行(等值1亿港元)、中信银行国际(1亿港元)、瑞穗实业银行(8,800万港元).
主办行和额度分配情况如下:第一商业银行(720万美元)、彰化商业银行(650万美元)、荷兰合作银行(580万美元).协办行和额度分配情况为:台湾永丰银行(4,500万港元)、国泰世华银行(4,500万港元)、永亨银行(3,750万港元)、永隆银行(3,750万港元)、台湾银行(450万美元)、中华开发工业银行(450万美元)、东亚银行(3,125万港元)、台湾企银(400万美元)、华南银行(375万美元).
冠华国际是一家在香港上市的针织品生产商.包含全部的贷款费用最高为355个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码293基点.在12个月的宽限期过後,贷款的平均年期为2.8年.
这笔新筹集的资金将用於偿付冠华国际在2009年12月签署的9.28亿港元四年期贷款.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
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路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B