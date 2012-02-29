《外汇动态》月底一次性资金流动或影响市况

****美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
0827GMT---月底已至,预计市场上将出现基金经理的大规模一次性资金流动,重新调整其股票和债券投资组合的对冲平衡. 今天的一个整体假设是,这将带来美元卖盘,重点是美元/澳元和美元/加元的卖盘. 交易员还预计,将有与欧盟结算相关的欧元/英镑EURGBP=D4、欧元/捷克克朗EURCZK=D4买盘. 由於月底数量不明的资金流动,一旦长期再融资操作(LTRO)符合预期,交易员或将尝试观望立场,以避开一次性资金流动的影响.(完) --编译 王洋; 审校 艾茂林
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这一情况可能为德国政府乐见。美国总统特朗普威胁征收进口关税、特朗普贸易事务顾问指责德国利用欧元汇率疲弱提振出口后，德国将维护全球自由贸易作为目标。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。