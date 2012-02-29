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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 17:05 BJT

《外汇动态》月底一次性资金流动或影响市况

0827GMT---月底已至,预计市场上将出现基金经理的大规模一次性资金流动,重新调整其股票和债券投资组合的对冲平衡. 今天的一个整体假设是,这将带来美元卖盘,重点是美元/澳元和美元/加元的卖盘. 交易员还预计,将有与欧盟结算相关的欧元/英镑EURGBP=D4、欧元/捷克克朗EURCZK=D4买盘. 由於月底数量不明的资金流动,一旦长期再融资操作(LTRO)符合预期,交易员或将尝试观望立场,以避开一次性资金流动的影响.(完) --编译 王洋; 审校 艾茂林

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