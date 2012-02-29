〔日本经济〕日本央行料在3月会议上延长增长产业贷款计划期限--消息

路透东京2月29日电---据熟知日本央行决策的消息人士称,该央行料将延长针对增长产业的贷款计划期限,这是其提振该国经济增长潜能的举措之一.此计划将於下个月到期.

知情人士表示,在下个月的决策会议上,日本央行可能将延长5,000亿日圆贷款的申请期限,此贷款的申请将於3月截止.

"培育新产业是日本央行的主要政策之一.保持这点很重要,"其中一名消息人士称.此官员拒绝透露姓名,因其并未被授权公开就此置评.

3.5万亿(兆)日圆的贷款计划规模是否会被扩大现仍在讨论之中,因委员会成员对此计划的利弊持不同看法.

分析师曾指出,设法让资金流入特定产业超出了央行的职责.

"日本央行可能决定扩大此计划规模,以此再次表示其正履行支持经济职责,"农林中金总合研究所经济分析师南武志称.

"不过,坦白地说,这并未给经济带来太大帮助.而且,也不是由央行决定哪个产业具有增长潜能.这是资本市场的职责,"他称.(完)