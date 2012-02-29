〔日本经济〕日本央行料在3月会议上延长增长产业贷款计划期限--消息

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透东京2月29日电---据熟知日本央行决策的消息人士称,该央行料将延长针对增长产业的贷款计划期限,这是其提振该国经济增长潜能的举措之一.此计划将於下个月到期.
知情人士表示,在下个月的决策会议上,日本央行可能将延长5,000亿日圆贷款的申请期限,此贷款的申请将於3月截止.
"培育新产业是日本央行的主要政策之一.保持这点很重要,"其中一名消息人士称.此官员拒绝透露姓名,因其并未被授权公开就此置评.
3.5万亿(兆)日圆的贷款计划规模是否会被扩大现仍在讨论之中,因委员会成员对此计划的利弊持不同看法.
分析师曾指出,设法让资金流入特定产业超出了央行的职责.
"日本央行可能决定扩大此计划规模,以此再次表示其正履行支持经济职责,"农林中金总合研究所经济分析师南武志称.
"不过,坦白地说,这并未给经济带来太大帮助.而且,也不是由央行决定哪个产业具有增长潜能.这是资本市场的职责,"他称.(完)
--编译 许娜;审校 高琦
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B