《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月29日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

德国商业银行:

欧元/美元:由周一的内包日线走势突破,应该会确立未来几天的趋势.由於这次突破是偏向上档,因此12月高位1.3550现在成为目标.但要从1.3550攻到更上方的1.3628,近期的上行动能可能会消退;1.3628是欧元由10月到1月跌势的61.8%回档位.当前的升势被视为整体下跌趋势内的较大幅修正.

支撑在10月-1月跌势的50%回档位1.3436附近,之後要到2月初高位1.3322才有支撑.若意外跌落此处,将下看1.3293,即2月21日高位.更下方的支撑在12月底高位1.3199.

美元/日圆:周二重新测试80.00日圆心理关卡,但弹离该处.在此一关卡以及5月低位79.55持续支撑之下,未来几天应会重新测试81.49/63阻力区域.如果情况意外并非如此,则2011年跌势的38.2%费波纳奇回档位79.21可能会重新测试.中长线而言,我们仍看多,而且基本目标是83.80.请注意,这是我们最低上档目标.

美元/瑞郎:周一内包日线走势向下突破,已使0.8788/73瑞郎支撑区域面临威胁.此处集结了78.6%费波纳奇回档位及200日移动均线.此区域下方的主要支撑在10月低点0.8568附近.小型阻力在周一高位0.9011,及0.9066/88阻力区.这是11月底及2月中旬低位所在,也有50%回档位.若未能突破此区,则短线展望将维持偏空.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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