《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

****美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
路透伦敦2月29日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
德国商业银行:
欧元/美元:由周一的内包日线走势突破,应该会确立未来几天的趋势.由於这次突破是偏向上档,因此12月高位1.3550现在成为目标.但要从1.3550攻到更上方的1.3628,近期的上行动能可能会消退;1.3628是欧元由10月到1月跌势的61.8%回档位.当前的升势被视为整体下跌趋势内的较大幅修正.
支撑在10月-1月跌势的50%回档位1.3436附近,之後要到2月初高位1.3322才有支撑.若意外跌落此处,将下看1.3293,即2月21日高位.更下方的支撑在12月底高位1.3199.
美元/日圆:周二重新测试80.00日圆心理关卡,但弹离该处.在此一关卡以及5月低位79.55持续支撑之下,未来几天应会重新测试81.49/63阻力区域.如果情况意外并非如此,则2011年跌势的38.2%费波纳奇回档位79.21可能会重新测试.中长线而言,我们仍看多,而且基本目标是83.80.请注意,这是我们最低上档目标.
美元/瑞郎:周一内包日线走势向下突破,已使0.8788/73瑞郎支撑区域面临威胁.此处集结了78.6%费波纳奇回档位及200日移动均线.此区域下方的主要支撑在10月低点0.8568附近.小型阻力在周一高位0.9011,及0.9066/88阻力区.这是11月底及2月中旬低位所在,也有50%回档位.若未能突破此区,则短线展望将维持偏空.(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
这一情况可能为德国政府乐见。美国总统特朗普威胁征收进口关税、特朗普贸易事务顾问指责德国利用欧元汇率疲弱提振出口后，德国将维护全球自由贸易作为目标。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。