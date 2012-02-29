〔中国房地产〕调控政策未对症下药,症结在土地制度及货币环境--商会报告

《独家新闻》特朗普称中国是操纵汇率的“总冠军”
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
* 楼市调控政策始终未对症下药
* 症结在土地制度及货币环境
* 保障房不应成为普遍福利
路透北京2月29日电---中国全国工商联房地产商会周三发布报告称,2003年以来中国的房地产调控政策始终未能对症下药,房价上涨过快的症结在於土地供给制度、宽松的货币环境及低利率管制.
由该商会及中国城市房地产开发商策略联盟组建的"REICO工作室"报告并称,现行住房保障体系设计缺乏内在逻辑性和清晰目标,有将基本保障功能泛化为普遍、普惠的社会福利倾向,难以长期支付.
报告指出,中国住宅市场房价过快上涨的直接原因是供不应求的市场格局,而深层次症结在於政府垄断的土地供给制度持续约束供给增长,而宽松的货币环境和低利率管制则持续激励住房需求.
"2003-2011年的房地产宏观调控政策始终未能触及这个要害症结,使我们不得不反复地面对房价过快上涨和反复调控的窘境,"REICO工作室博士岳国强在发布会上表示.
报告建议,应通过利率调整节制价格涨幅,伴随国民经济增长、人均收入增长平稳吸收的方式来使房价涨幅出现"市场内生的回落",而不是"外部强制的回落".
2012年中国楼市调控效果进一步显现.1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.[ID:nCN1397936]
**保障房不应成为普遍福利**
REICO报告称,中国现行的保障房政策体系执行效果及可持续性令人担忧,应参考"低保"制度建设思路,重新筹划住房保障制度.
报告分析称,目前保障房制度未能坚持"满足基本住房需求"的原则,迎合了形形色色所谓"夹心层"的诉求,未能集中资源,满足最困难群体的基本需求,这丧失了保障制度的公正性及有效性,亦难以长期支付.
"其作为长期制度性安排,有可能为未来埋下隐患,长期执行无法保证可持续性,"报告称.
中国计划在"十二五"(2011-2015年)期间新建保障性住房3,600万套,大约是过去10年建设规模的两倍.住房和城乡建设部此前提出,2012年保障房确定新开工建设700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於去年.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B
路透2月23日 - 百度连续第二季营收下降，其医疗和相关广告业务遭到监管部门审查一事继续影响着这家中国互联网搜索巨头。 该公司截至12月31日的第四季营收下降2.6%至182.1亿元人民币(26.5亿美元)，上年同期为187亿元。 当季净利下降83.3%至41.3亿元人民币。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)