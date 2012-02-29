〔日本个股〕尔必达记忆体将在六周内制定重组计划--日经

路透东京2月29日电---日本经济新闻周三报导称,尔必达记忆体6665.T将在相对较短的六周内起草一份重组计划,并寻求一家公司来助其走出破产境地.这家日本芯片制造商市值几乎蒸发殆尽.

日经报导称,尔必达记忆体恐怕很难找到一家准备好为其重组提供融资的企业,因在申请破产保护前,尔必达并未与主要贷款方磋商.

尔必达记忆体周一称已申请破产保护,债务4,480亿日圆(55.5亿美元),成为日本制造业历史上规模最大的破产保护案.[ID:nCN1413418]

这家日本唯一的一家动态随机存取记忆体(DRAM)制造商的股价,在周三暴跌97%,为东京证交所主板市场贡献了超过五分之一的成交量.而在台湾市场,与尔必达相关的股票也暴跌.

该报导称,重组计划将包括诸如公司将偿付多少比例债务等细节.若主要债权人同意,(土反)本幸雄仍将留任社长.

与日本航空相比,尔必达给自己六周时间可谓相当紧迫.相比之下,日本航空在2010年申请破产保护後,耗时八个月才递交重组计划.

日经报导称,尔必达自2011年底起一直和美光(MU.O)讨论资本和业务合作事宜,这家美国芯片制造商被认为是引领尔必达重组的头号候选人.

尔必达公司发言人拒绝置评.(完)