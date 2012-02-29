《中国企业债发行日程表》--2月29日

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *葫芦岛市 20 7 8.47% AA 3/1-3/5 齐鲁证券 投资集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券 (并从第5年起,分比例偿还债券本金) ===================================================================================== *镇江新区 16 7 8.16% AA 3/1-3/6 宏源证券 经济开发总公司 (从第3年起,分别偿还20%的债券本金) 国开证券 ===================================================================================== *漳州路桥 11 7 8.20% AA 3/1-3/3 中信建投 经营公司 (第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== *宁波城投 10 6 7.39% AA 3/1-3/2 中信证券 (第3、4、5、6 年末分别偿还25%的债券本金) ===================================================================================== 鄂尔多斯东胜 20 6 8.40% AA 2/29-3/6 国信证券 城投集团 (存续期内第3、4、5、6年末分别偿还本金的25%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --发稿 周晓峰; 审校 刘昕/张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B