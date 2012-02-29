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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 17:30 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*葫芦岛市      20         7           8.47%       AA       3/1-3/5         齐鲁证券
投资集团           (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)   国开证券
                        (并从第5年起,分比例偿还债券本金)
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*镇江新区      16         7           8.16%       AA       3/1-3/6         宏源证券
经济开发总公司             (从第3年起,分别偿还20%的债券本金)               国开证券
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*漳州路桥      11         7           8.20%       AA       3/1-3/3         中信建投
经营公司         (第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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*宁波城投      10         6           7.39%       AA       3/1-3/2         中信证券 
                     (第3、4、5、6 年末分别偿还25%的债券本金) 
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鄂尔多斯东胜   20         6           8.40%       AA      2/29-3/6         国信证券
城投集团                              (存续期内第3、4、5、6年末分别偿还本金的25%)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --发稿 周晓峰; 审校 刘昕/张喜良

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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