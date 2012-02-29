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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 17:27 BJT

《外汇动态》LTRO超过6,500亿或低於4,000亿欧元方令市场意外--花旗

0906GMT---花旗策略师预计,欧洲央行长期再融资操作(LTRO)规模要大於等於6,500亿欧元,方能超出市场预期,或者小於低於4,000亿欧元,方能逊於市场预期.

其并称,该事件过後,投资者可能关注周四开始的欧盟峰会,希腊第二轮纾困计划料在此次会议上得到签署,并对构建更大的欧元区防火墙做出更多指引.

"可能得到令人失望的结果或是推延决定,均可能增加欧元阻力."(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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