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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 17:27 BJT

《外汇动态》英镑有望向上突破障碍位

0857GMT---1.5950和1.6000处的期权障碍可能将令英镑兑美元GBP=D4的涨势放缓,但是在突破200日移动均线切入位1.5901後,寻求逢低做多的投机客可能明显增加,目前在1.5880-1.5900处挂有买单. 近期的英国数据有利於看涨英镑的人气增多.这些数据无疑足以对英国央行近期会议记录中意外出现的较为温和的看法提出质疑. 由於投机客已坐拥英镑空头,而且今日出现月底的英镑需求,英镑有可能突破这些障碍.(完) --编译 许娜;审校 王洋

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