《外汇动态》英镑有望向上突破障碍位

****美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
0857GMT---1.5950和1.6000处的期权障碍可能将令英镑兑美元GBP=D4的涨势放缓,但是在突破200日移动均线切入位1.5901後,寻求逢低做多的投机客可能明显增加,目前在1.5880-1.5900处挂有买单. 近期的英国数据有利於看涨英镑的人气增多.这些数据无疑足以对英国央行近期会议记录中意外出现的较为温和的看法提出质疑. 由於投机客已坐拥英镑空头,而且今日出现月底的英镑需求,英镑有可能突破这些障碍.(完) --编译 许娜;审校 王洋
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这一情况可能为德国政府乐见。美国总统特朗普威胁征收进口关税、特朗普贸易事务顾问指责德国利用欧元汇率疲弱提振出口后，德国将维护全球自由贸易作为目标。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。