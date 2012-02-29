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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 17:30 BJT

〔标题新闻〕马来西亚2012年橡胶产量料为100万吨,基本持平於上年水准--ANRPC

注:ANRPC为天然橡胶生产国协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8DT3VY]

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