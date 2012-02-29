〔中港股市〕港股收涨,沪综指受地产股拖累中止连续八日升势

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
* 恒指涨0.5%,沪综指跌1%
* 沪综指2月累涨5.9%,创16个月来最佳表现
* 中资地产股疲软,此前上海重申不会放松楼市调控
路透香港2月29日电---香港股市周三收高,恒生指数连续第三个月上涨.但公用事业类股走强及成交值低迷,暗示欧洲央行最新一轮注资前市场态度谨慎.
中国股市沪综指周三震荡收跌1%,终结此前连续八日涨势,地产股板块受上海重申地产调控政策不放松消息拖累大跌.同时,大盘亦在前期大涨後进行消化调整,且成交量继续呈现萎缩态势.
建银国际研究部门联席主管Peter So在谈到地产板块疲势时说,"最近中资地产板块容易受到消息面影响."
不过,他乐观看待地产商中期前景,并补充说该板块"今年可能续涨,因可能从政策放松中获益."
恒生指数.HSI收高0.52%,本月累计上涨6.32%,报21,680.08点.恒生国企指数.HSCE收高0.56%,本月累计上涨4.67%,报11,826.76.
沪综指.SSEC收报2,428.487点,跌23.370点,或0.95%,昨日该股指刷新近三个半月高位.2月则累计上涨5.9%,创16个月来最大单月涨幅.今日沪市A股成交金额继续萎缩至约916亿元人民币,昨日为1,067亿元.
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B