〔中港股市〕港股收涨,沪综指受地产股拖累中止连续八日升势

* 沪综指2月累涨5.9%,创16个月来最佳表现

路透香港2月29日电---香港股市周三收高,恒生指数连续第三个月上涨.但公用事业类股走强及成交值低迷,暗示欧洲央行最新一轮注资前市场态度谨慎.

中国股市沪综指周三震荡收跌1%,终结此前连续八日涨势,地产股板块受上海重申地产调控政策不放松消息拖累大跌.同时,大盘亦在前期大涨後进行消化调整,且成交量继续呈现萎缩态势.

建银国际研究部门联席主管Peter So在谈到地产板块疲势时说,"最近中资地产板块容易受到消息面影响."

不过,他乐观看待地产商中期前景,并补充说该板块"今年可能续涨,因可能从政策放松中获益."