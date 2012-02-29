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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 17:36 BJT

〔中港股市〕港股收涨,沪综指受地产股拖累中止连续八日升势

* 恒指涨0.5%,沪综指跌1%

* 沪综指2月累涨5.9%,创16个月来最佳表现

* 中资地产股疲软,此前上海重申不会放松楼市调控

路透香港2月29日电---香港股市周三收高,恒生指数连续第三个月上涨.但公用事业类股走强及成交值低迷,暗示欧洲央行最新一轮注资前市场态度谨慎.

中国股市沪综指周三震荡收跌1%,终结此前连续八日涨势,地产股板块受上海重申地产调控政策不放松消息拖累大跌.同时,大盘亦在前期大涨後进行消化调整,且成交量继续呈现萎缩态势.

建银国际研究部门联席主管Peter So在谈到地产板块疲势时说,"最近中资地产板块容易受到消息面影响."

不过,他乐观看待地产商中期前景,并补充说该板块"今年可能续涨,因可能从政策放松中获益."

恒生指数.HSI收高0.52%,本月累计上涨6.32%,报21,680.08点.恒生国企指数.HSCE收高0.56%,本月累计上涨4.67%,报11,826.76.

沪综指.SSEC收报2,428.487点,跌23.370点,或0.95%,昨日该股指刷新近三个半月高位.2月则累计上涨5.9%,创16个月来最大单月涨幅.今日沪市A股成交金额继续萎缩至约916亿元人民币,昨日为1,067亿元.

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