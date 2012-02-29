〔英国数据〕英国1月抵押贷款数据远超预期,暗示楼市状况改善

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透伦敦2月29日电---官方数据显示,英国1月房屋抵押贷款发放及批准宗数意外强劲增长,暗示楼市低迷状况正有所改观.
该数据支持了对今年消费将会加速上升的预期,因房屋是英国消费者财富的重要组成部分.
不过,该数据亦显示信用卡和其它无担保贷款仍大致持平,表明许多英国人依然谨慎.
英国央行周三称,1月抵押贷款批准件数为58,728件,创2009年12月以来最高,远超分析师预期的53,700件.[ID:nCN1418616]
英国央行青睐的货供指标M4较上月增长1.9%,为2009年7月有记录以来最高增幅.
该央行预计,今年稍後经济增长将会加速,因通胀下降会使消费者开始增加支出.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
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