〔英国数据〕英国1月抵押贷款数据远超预期,暗示楼市状况改善

路透伦敦2月29日电---官方数据显示,英国1月房屋抵押贷款发放及批准宗数意外强劲增长,暗示楼市低迷状况正有所改观.

该数据支持了对今年消费将会加速上升的预期,因房屋是英国消费者财富的重要组成部分.

不过,该数据亦显示信用卡和其它无担保贷款仍大致持平,表明许多英国人依然谨慎.

英国央行周三称,1月抵押贷款批准件数为58,728件,创2009年12月以来最高,远超分析师预期的53,700件.[ID:nCN1418616]

英国央行青睐的货供指标M4较上月增长1.9%,为2009年7月有记录以来最高增幅.

该央行预计,今年稍後经济增长将会加速,因通胀下降会使消费者开始增加支出.(完)