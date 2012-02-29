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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 18:26 BJT

〔亚洲橡胶〕2月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月29日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 3月 319.4 98 319.5 14

* 4月 320.9 87 321.4 24

* 5月 324.5 246 325.0 8

* 6月 329.2 398 330.8 75

* 7月 333.0 2805 334.7 666

* 8月 335.9 5046 337.2 1584

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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