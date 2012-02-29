〔中国房地产〕当前调控仍处於关键时期,容不得各种变相"松动"--新华

路透北京2月29日电---新华社周三发表评论文章称,当前中国房地产市场调控仍处於关键时期,房价合理回归的基础仍不稳固.个别地区寄望房地产调控政策"转向"的侥幸心理并不现实,调控不允许任何变相的松动.

文章并称,近期一些地方试图绕开调控政策,在执行上"打折",是一种短视的行为,一个重要原因是地方财政收入过度依赖房地产行业的发展.

"土地资源终究有限,如果不加快结构调整,促进地方经济可持续发展,仅靠有限的土地收入'透支',地方财政必将陷入入不敷出的困难境地."文章称.

文章表示,当前调控力度一旦放松,将引发市场预期的混乱,不仅可能在短期内引发房地产市场价格的迅速反弹,而且政府的公信力也将受损,不利於巩固已取得的调控成果和房地产业的持续健康发展.

文章并强调,各地应一手控制投资投机需求,促房价合理回归不动摇;一手大力建设保障性住房,满足刚性需求不动摇.

同时,有关部门也应加快研究制定符合国情的住房体制机制和政策体系,做好保障房建设和合理分配,最终构建以市场为主,满足多层次需求、以政府为主提供基本保障的住房供应体系.

尽管中央政府坚持房地产调控口径未变,近期仍有部分地方出台楼市微调措施,但随後纷纷被中央叫停.

为遏制投机投资性购房,中国上海市政府日前发布通知称,将严格执行住房限售政策,并明确本市户籍范畴及本市户籍子女可购房的标准.此举意味着"居住证满三年可享本地户籍购房资质"已无可能.[ID:nCN1417264]

芜湖市此前也曾出台楼市微调政策,称将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.[ID:nCN1381508]但随後该市宣布上述微调政策暂缓执行.(完)