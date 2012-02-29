〔台湾货币市场〕短率微跌因游资不少,央行消极收受资金(更新版)

(新增拆款及存单发行数字)

* 央行收受资金消极

* 游资不少

* 短率小跌

记者 高洁如

路透台北2月29日电---台湾银行间短期利率周三微幅走跌.虽然今日是月底的最後一日,不过由於央行在收受资金上相对消极,市场资金不少,短率小跌.

交易人士表示,上周在长假之前银行的操作都相当保守,而累积了不小的正数;此外,今日央行不管在收受例行三种天期存单或是委托代收的隔夜存单上,都没有太积极,让市场的资金多了不少,午後甚至有不少资金无处去化.

拆款中心的报价显示,一周的拆款利率高位0.75%,较上日0.78%下跌了3基点.而隔夜拆款的高位今日在0.72%,也较上日的高位0.73%走跌1基点.

"下午如果钱丢得出去就偷笑了,哪里还管利率呢!"一民营银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.403%,上日为0.408%;区间在0.299-0.72%,上日在0.299-0.73%.

2-7天拆款利率在0.395-0.75%,上日在0.392-0.78%.

台湾金融市场本周一及周二因"二二八"连续假期(2月25-28日)休市,本周六(3月3日)因先前调整放假而将补上班一日,当日亦为本提存期最後一个营业日.

**发票量小**

短票方面,票券商指出,今日发票量相当小,而价位也只低开0.85%,缺口很小,甚至以短拆支应都不要紧.他们也认为,目前的利率已相当低,本周应能维持宽松,但短票利率倒不致走滑.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85%,上日0.87-0.88%.大型银行的短票利率少量成交在0.87%.

今日央行存单到期2,165亿台币,发行金额1,977亿台币存单,发行余额减少188亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共9,718.8亿台币,除今日之外,依序为周四1,906亿、周五3,603.8亿、周六2,044亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为21亿台币,至周二累计超额准备为2,469亿台币,加计前期1%的超额准备为3,689台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周三稳於既有区间.今日为月底最後一个交易日,盘初见投信为应付例行资金需求而赎回,不过尾盘又有余钱流入市场,整体市况未若上周五紧张.

资金调度人士表示,由於长假期前已反映部分资金需求,交易商也多提前分配资金落点,今日资金调度不比此前困难.展望本周,预料在月初资金陆续回流下,加上本周到期存单较多,旬底前银行端应有充裕时间调整积数,市场资金供应将渐趋宽松.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.

周四有联邦银行(2838.TW)金融债及鸿海(2317.TW)公司债发行,金额分别为15亿及90亿台币.交易商称,因金额不大,料对市场影响有限.(完)