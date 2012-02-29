欧洲已公布经济指标--2012/2/29

****美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第四季 -0.2-@-r +0.5-@-r +0.7-@-r
德国 第四季 -0.2-@-f +0.6-@-r +1.5-@-f
法国 第四季 +0.2-p +0.3-f --
意大利 第三季 -0.2 +0.3 +0.2
消费者物价指数(CPI):
英国 1月 -0.5 +0.4 +3.6
德国 2月 +0.7-p -0.4-f +2.3-p
法国(HICP) 1月 -0.4 +0.4 +2.6
意大利(HICP) 1月 -1.8-f +0.3-f +3.4-f
生产者物价指数(PPI):
英国 1月 +0.5 -0.2 +4.1
德国 1月 +0.6 -0.4 +3.4
法国 1月 +0.6 -0.1 +4.2
意大利 12月 +0.1 +0.3 +3.8
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 12月 5.0-@ 5.0-@
德国 2月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第三季 9.7-@ 9.6-@-r
意大利 12月 8.9-@ 8.8-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.0 95.7
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