欧洲已公布经济指标--2012/2/29

全球贸易：2016年中国超越美国和法国，首次成为德国最重要贸易伙伴

这一情况可能为德国政府乐见。美国总统特朗普威胁征收进口关税、特朗普贸易事务顾问指责德国利用欧元汇率疲弱提振出口后，德国将维护全球自由贸易作为目标。