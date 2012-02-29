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债券 | 2012年 2月 29日 星期三 20:20 BJT

〔美国数据〕2月24日止当周购房抵押贷款申请跳升,因利率下降--MBA

路透2月29日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周购房抵押贷款申请跳升,因利率下降,不过再融资需求减弱.

截至2月24日当周,经季节调整後的美国房屋抵押贷款申请指数下跌0.3%至763.6.

经季节调整再融资指数则下滑2.2%至4,225.4,购屋贷款指数则大涨8.2%至175.1.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的80.1%降至77.9%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.07%,较前一周的4.09%下降2个基点.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 王洋; 审校 艾茂林

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