〔美国数据〕2月24日止当周购房抵押贷款申请跳升,因利率下降--MBA

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透2月29日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周购房抵押贷款申请跳升,因利率下降,不过再融资需求减弱.
截至2月24日当周,经季节调整後的美国房屋抵押贷款申请指数下跌0.3%至763.6.
经季节调整再融资指数则下滑2.2%至4,225.4,购屋贷款指数则大涨8.2%至175.1.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的80.1%降至77.9%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.07%,较前一周的4.09%下降2个基点.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 王洋; 审校 艾茂林
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
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