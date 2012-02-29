〔伦敦美债〕公债价格持坚,焦点转向贝南克半年度讲话

标题新闻：法国总统候选人马克龙提出的经济计划包括将企业税降至25%和削减12万公务员
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路透伦敦2月29日电---美国公债价格三持坚,追随德债脚步收复失地,此前欧洲央行(ECB)提供低息资金.市场焦点转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席的政策讲话.
银行从欧洲央行取得5,300亿欧元三年期贷款,在结果公布後公债价格即刻全线上涨.
美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR日内持稳,最新报1.93%,盘中稍早一度高见1.97%.目前仍处於11月初以来维持的交投区间1.79-2.17%之内.
美联储主席贝南克今日稍晚将发表半年度货币政策演讲,外界预期其将维持温和立场,称利率将长处於持低位.
伦敦Lloyd's Bank分析师Eric Wand称,由於市场担心高油价对经济造成影响,因此冒险意愿重燃并进一步推低公债价格的可能性受限.(完)
--编译 艾茂林;审校 王洋
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路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的利差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透约翰内斯堡2月23日 - 兰特兑美元周四触及18个月高位，因美元回落，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，决策者不急于升息。