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债券 | 2012年 2月 29日 星期三 20:29 BJT

〔伦敦美债〕公债价格持坚,焦点转向贝南克半年度讲话

路透伦敦2月29日电---美国公债价格三持坚,追随德债脚步收复失地,此前欧洲央行(ECB)提供低息资金.市场焦点转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席的政策讲话.

银行从欧洲央行取得5,300亿欧元三年期贷款,在结果公布後公债价格即刻全线上涨.

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR日内持稳,最新报1.93%,盘中稍早一度高见1.97%.目前仍处於11月初以来维持的交投区间1.79-2.17%之内.

美联储主席贝南克今日稍晚将发表半年度货币政策演讲,外界预期其将维持温和立场,称利率将长处於持低位.

伦敦Lloyd's Bank分析师Eric Wand称,由於市场担心高油价对经济造成影响,因此冒险意愿重燃并进一步推低公债价格的可能性受限.(完)

--编译 艾茂林;审校 王洋

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