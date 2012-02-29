〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差升水涨至逾四年高位

路透新加坡2月29日电---亚洲石脑油价格周三持於10个月高位,跨月价差升水扩大涨幅至逾四年峰值,因需求坚挺之际现货供给却持续吃紧.

4月上半月/5月上半月跨月价差报每吨升水26美元,而裂解价差则触及每吨升水182.63美元,创下去年1月5日以来的最高.

马来西亚的Titan求购4月中旬的船货,但细节不得而知.

一天前,韩国湖南石油化学买入25,000吨4月下半月船货,到岸港为丽水(Yeosu),并买入25,000吨同期船货,到岸港为大山(Daesan).

一家贸易商说:"由於原油价格坚挺,买家将只会获得最低量,这种趋势只会迫使最终用户继续寻求购买现货,以补充处在低位的库存."

最低量指石脑油卖家向买家提供的数量要比合同数量少10%,因卖家有此选择权.

汽油裂解价差稍稍下滑至两日低点,但需求仍旧良好.在2月创纪录的进口950万桶之後,印尼3月的进口量或也将不少. (完)