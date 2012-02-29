〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差升水涨至逾四年高位

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透新加坡2月29日电---亚洲石脑油价格周三持於10个月高位,跨月价差升水扩大涨幅至逾四年峰值,因需求坚挺之际现货供给却持续吃紧.
4月上半月/5月上半月跨月价差报每吨升水26美元,而裂解价差则触及每吨升水182.63美元,创下去年1月5日以来的最高.
马来西亚的Titan求购4月中旬的船货,但细节不得而知.
一天前,韩国湖南石油化学买入25,000吨4月下半月船货,到岸港为丽水(Yeosu),并买入25,000吨同期船货,到岸港为大山(Daesan).
一家贸易商说:"由於原油价格坚挺,买家将只会获得最低量,这种趋势只会迫使最终用户继续寻求购买现货,以补充处在低位的库存."
最低量指石脑油卖家向买家提供的数量要比合同数量少10%,因卖家有此选择权.
汽油裂解价差稍稍下滑至两日低点,但需求仍旧良好.在2月创纪录的进口950万桶之後,印尼3月的进口量或也将不少. (完)
--编译 王洋;审校 艾茂林
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B