〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差低於1月均值

路透新加坡2月29日电---亚洲柴油裂解价差周三稍稍反弹至每桶15.29美元,但仍低於1月均值18.52美元,因需求低迷.

坚挺的原油价格令买家感到担忧,迫使他们退场观望,并看淡美国相对良好的需求,不过由於冬季结束,欧洲的买兴低迷.

欧洲炼厂或将下调产能利用率,以应对利润率下滑和买兴低迷.

但在美国,一项路透调查显示馏分油库存预计下降500,000桶,其中有11位分析师预计下降.

美国能源资料协会(EIA)的数据显示,2月17日当周库存下降208,000桶至1.4351亿桶.

一家在新加坡的贸易商说:"柴油市场相对於航煤市场走弱是因为航煤供给紧张,导致航煤较柴油升水走强."

数据显示,在日本柴油和煤油需求也迟滞,因经济形势低迷.(完)