〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差低於1月均值

《独家新闻》特朗普称中国是操纵汇率的“总冠军”
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
路透新加坡2月29日电---亚洲柴油裂解价差周三稍稍反弹至每桶15.29美元,但仍低於1月均值18.52美元,因需求低迷.
坚挺的原油价格令买家感到担忧,迫使他们退场观望,并看淡美国相对良好的需求,不过由於冬季结束,欧洲的买兴低迷.
欧洲炼厂或将下调产能利用率,以应对利润率下滑和买兴低迷.
但在美国,一项路透调查显示馏分油库存预计下降500,000桶,其中有11位分析师预计下降.
美国能源资料协会(EIA)的数据显示,2月17日当周库存下降208,000桶至1.4351亿桶.
一家在新加坡的贸易商说:"柴油市场相对於航煤市场走弱是因为航煤供给紧张,导致航煤较柴油升水走强."
数据显示,在日本柴油和煤油需求也迟滞,因经济形势低迷.(完)
--编译 王洋; 审校 艾茂林
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布 2月27日当周 2月27日(一) 0030 澳洲企业库存 第四季 -- +0.8% 0030 澳洲企业获利 第四季 -- +1.0% 企业税前获利 -- +3.6% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 -- 44.2 出口(亿新西