〔国际油市〕亚洲燃料油3月/4月跨月价差续跌,因需求低迷

路透新加坡2月29日电---亚洲燃料油市场周三走软,12个月远期曲线逆价差进一步下滑,因需求受损.自月初以来,因固定价格水平大涨,需求不振就一直困扰市场.

3月/4月跨月逆价差连续第二天跌至七个月低点,至每吨逆价差3美元下方,自1月底来已经下挫逾80%.

"昨天是个转折点,大家纷纷逃离,短期内不会回来.但不管怎麽说,虽然连跌了两天,但统一价格(flat price)还是很高,"驻新加坡一亚洲交易员说.

成交水平下降,但3月/4月交易量持高,有超过20万吨以每吨2.75-3.00美元成交,高於周二伦敦时段的每吨2.25-2.50美元.

交易员称,高统一价格继续导致需求受损,因此市场上档受限.

现货180-cst燃料油收报每吨731.15美元,较上日下跌10.75美元,两日共计跌20美元,但近一个月来都维持在700美元以上.

船用燃料油升水涨3美元,报7美元左右,但仍然较低,交易商称,因来自船用燃料和中国原料市场的需求仍然低迷.

这种疲态亦由於2月至3月创纪录的西方套利船货流入,每月流入量约为500万吨. (完)