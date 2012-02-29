〔国际油市〕亚洲燃料油3月/4月跨月价差续跌,因需求低迷

《独家新闻》特朗普称中国是操纵汇率的“总冠军”
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
路透新加坡2月29日电---亚洲燃料油市场周三走软,12个月远期曲线逆价差进一步下滑,因需求受损.自月初以来,因固定价格水平大涨,需求不振就一直困扰市场.
3月/4月跨月逆价差连续第二天跌至七个月低点,至每吨逆价差3美元下方,自1月底来已经下挫逾80%.
"昨天是个转折点,大家纷纷逃离,短期内不会回来.但不管怎麽说,虽然连跌了两天,但统一价格(flat price)还是很高,"驻新加坡一亚洲交易员说.
成交水平下降,但3月/4月交易量持高,有超过20万吨以每吨2.75-3.00美元成交,高於周二伦敦时段的每吨2.25-2.50美元.
交易员称,高统一价格继续导致需求受损,因此市场上档受限.
现货180-cst燃料油收报每吨731.15美元,较上日下跌10.75美元,两日共计跌20美元,但近一个月来都维持在700美元以上.
船用燃料油升水涨3美元,报7美元左右,但仍然较低,交易商称,因来自船用燃料和中国原料市场的需求仍然低迷.
这种疲态亦由於2月至3月创纪录的西方套利船货流入,每月流入量约为500万吨. (完)
--编译 艾茂林;审校 王洋
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布 2月27日当周 2月27日(一) 0030 澳洲企业库存 第四季 -- +0.8% 0030 澳洲企业获利 第四季 -- +1.0% 企业税前获利 -- +3.6% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 -- 44.2 出口(亿新西